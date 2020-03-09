Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu - Son Dakika

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Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
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