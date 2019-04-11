Örgütten Kaçanlara Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre PKK/KCK terör örgütünden kaçanların önemli bir kısmını kadınlar oluştururken, örgütten kaçışlar hızlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre PKK/KCK terör örgütünden kaçanların önemli bir kısmını kadınlar oluştururken, örgütten kaçışlar hızlandı.



Özellikle küçük yaşta evlendirilen, aile içinde büyük sorumluluk yüklenen, şiddete maruz kalan kadınlar, bir nevi kaçış yolu olarak gördükleri örgütün çok kısa sürede gerçek yüzünü görerek teslim oluyorlar. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Havin kod adlı terörist, ifadesinde örgütte birçok kez taciz ve tecavüze maruz kaldığını, ailesinin kendisini artık kabul etmeyeceğini düşündüğü için bir süre daha dayandığını ancak daha sonra plan yaparak kaçtığını anlattı. Kadın terörist, kız ve erkek 14-15 yaşlarında birçok çocuğun baskı, kandırma ve zorla kaçırılarak uyuşturucuya alıştırıldığını, tacizlere maruz kaldığını ve sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini belirtti.



Elebaşları kaçışlara engel olamıyor, katılım neredeyse sıfır



Diğer yandan son dönemde dağılma sürecine giren terör örgütünün kaçışları ve teslim olmaları engelleyemediği de elde edilen bilgiler arasında. Havin kod adlı teröristin ifadesinde bu duruma da değinerek, örgüte katılımın neredeyse sıfır seviyeye inmesi ile sayıları gittikçe azalan gruplarda moralsizlik ve huzursuzlukların baş gösterdiğini, sözde lider kadrosunun da bu duruma engel olamadığını ifade ettiği öğrenildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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