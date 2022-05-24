DEAŞ'IN BOMBALI ARAÇLARINI HAZIRLIYORDU

KOCAELİ'nin de aralarında bulunduğu 3 kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüte bombalı araç hazırlayan H.E.H. ile birlikte 8 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın üyelerini takibe aldı. Ekipler, Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu H.E., K.C., S.E.S., H.E.H., M.A., Z.A., E.A.E, ve A.E.?yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel belgeler ve dijital materyallere el konuldu.

BOMBACI YAKALANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden H.E.H.'nin, DEAŞ'ın eylemlerinde kullanılacak araçlara bomba düzeneği hazırlayarak, kurulumunu yaptığı öğrenildi. Yakalanan diğer 7 şüphelinin ise örgüte lojistik destek ve mühimmat sağladıkları tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.