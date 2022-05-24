Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli adli kontrolle serbest

Kocaeli merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.
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