Son Dakika Haberleri: Orhan Ak krizi sona erdi
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Orhan Ak krizi sona erdi

1 saat önce

İstifa çağrıları üzerine daha önce görevi bırakmayı düşündüğünü ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın telkinleriyle devam ettiğini belirten Orhan Ak, kimseye kırgın olmadığını söyledi ve ekledi: Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağım.

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İstifa çağrıları üzerine daha önce görevi bırakmayı düşündüğünü ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın telkinleriyle devam ettiğini belirten Orhan Ak, kimseye kırgın olmadığını söyledi ve ekledi: Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağım.


BEŞİKTAŞ'ta Abdullah Avcı ile birlikte göreve gelen yardımcı antrenör Orhan Ak, siyah beyazlı taraftarlardan gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. 39 yaşındaki antrenör, göreve geldiği günden bu yana sosyal medyada kendisine yönelik istifa çağrılarını yakından ta


kip ettiğini belirterek, "Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, 'üzerimdeki büyük hatırına istinaden' kulübümüzdeki görevime devam ettim" dedi.


'Her işte bir hayır vardır'


DÖRT yıl önce Beşiktaşlı taraftarlarla arasında geçen olaya istinaden özür dilediğini de hatırlatan Orhan Ok özetle şöyle devam etti: "Bulunduğum yere hiçbir zaman bir yük olmak istemem. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım. Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim." Orhan Ak'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:42 
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