Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı
30 dakika önce
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:00 Kaynak: DHA
Demir Grup Sivasspor
ile Beşiktaş
arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.
Sivasspor 3-0 Beşiktaş / Canlı anlatım Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım