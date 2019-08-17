Son Dakika Haberleri: Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı
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Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı

30 dakika önce

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.

Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:00 Kaynak: DHA
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