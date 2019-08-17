Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı
1 saat önce
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı.
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı.
Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:57
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