Orhan Çıkırıkçı: "Adanaspor Karşısından Galip de Ayrılabilirdik"
20 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor teknik direktörü Orhan Çıkırıkçı, "Adanaspor karşısında galibiyet de alabilirdik ancak beraberlikle yetindik.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor
teknik direktörü Orhan Çıkırıkçı, "Adanaspor
karşısında galibiyet de alabilirdik ancak beraberlikle yetindik. Hayırlısı olsun" dedi.
Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Orhan Çıkırıkçı, "İlk yarı şanssız bir gol yedik ve 1-0 mağlup gittik soyunma odasına. İkinci yarıda ise bayağı bir baskı kurduk. Pozisyonlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Son dakikalarda ise penaltıdan beraberlik golünü bulduk. Buradan galip de ayrılabilirdik. İki takım için de hayırlısı olsun" diye konuştu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:06 Kaynak: İHA
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