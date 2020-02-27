Orhan Çıkırıkçı: "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir' - Son Dakika Spor

Orhan Çıkırıkçı: "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir"

6 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" dedi.

Orhan Çıkırıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" dedi.


İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Özellikle saha hakkında konuşmak istiyorum. Çim zemin olmayınca biraz zorluk çektik. Bu durum ev sahibi takım için avantaj olabilir ama biz sahamızda çim zeminde oynadığımız için oyuncularımız zorluk çekti. İyi bir mücadele oldu. Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çocuk İzleme Merkezi, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhan Çıkırıkçı: "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]