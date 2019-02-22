Orhan Çıkırıkçı: "Daha Çok Çalışacağız"
1 saat önce
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, kötü oynadıklarını ifade ederek, daha çok çalışacaklarını söyledi.
İstanbulspor
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, kötü oynadıklarını ifade ederek, daha çok çalışacaklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Hatayspor
'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kötü bir maç geçirdiklerini söyleyen Çıkırıkçı, "Bizim açımızdan kötü maçtı. Evimizde 3-0 mağlup olduk. Kötü oynadık ve ilk yarı kötü goller yedik. Penaltıları bahane edilmez ama hakemler her tarafta, her sahada aynı cesaretle penaltı çalsınlar. Bahane değil zaten kötü oynadık. Başkanımızdan özür dileriz. Daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.
Çıkırıkçı, 'Düşme korkusu yaşıyor musunuz' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:
"Öyle bir korkumuz yok takımımıza güveniyoruz. Bu tür oyunlar olacaktır bunları düzelteceğiz daha çok çalışacağız." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:49 Kaynak: İHA
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