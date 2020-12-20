Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

20.12.2020 21:42
Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği ve 3-0 öne geçtiği maçta Bursaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, daha çok çalışacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği ve 3-0 öne geçtiği maçta Bursaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, daha çok çalışacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Oyun 70. dakikaya kadar tamamen bizim kontrolümüzdeydi. İlk yarı 2-0 öndeydik. İkici yarı 3-0 yaptık. Ondan sonra yaptığımız hatalardan dolayı maç 3-3 bitti." ifadelerini kullandı.

Çıkırıkçı, "Bunu telafi etmek için deplasmanlarda galip gelmek ya da en azından kaybetmemek lazım. Daha çok çalışacağız, daha az hata yapacağız." diye konuştu.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, oyuncularının çok iyi bir geri dönüşe imza attığını ifade etti.

Maçın başında iyi konsantre olamadıklarını belirten Tan, şunları kaydetti:

"Genç bir takımız, son 3 maçta 3 galibiyet almıştık. Oyuncularımız maça biraz gevşek başladı. Bu gevşekliği rakibimiz çok iyi değerlendirdi. Bizim konsantrasyonumuz ne kadar eksikse onlarınki o kadar iyiydi. İlk 10 dakikada 2 gol buldular. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyunu 20. dakikadan devre arasına kadar planladığımız gibi oynadık."

İkinci yarıda riskli bir başlangıç yaptıklarını aktaran Tan, "Kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Oyunu çevirmek istiyorduk. İyi başladık ve oyunun kontrolü bizdeydi. Ama rakibimiz aldığımız risklerden faydalanıp durumu 3-0'a getirdi. 70'inci dakikadan sonra oyuncularımız muhteşem bir dönüş yaptı. Gerçek kimliklerine büründüler. 3-0'dan 3-3'e getirdiler." ifadelerini kullandı.

Maçın hakeminin 2 penaltılarını vermediğini savunan Tan, hakemlerin o tarz pozisyonları görmesi gerektiğini söyledi.

Tan, "3-0'dan 3-3'e geldiğimiz, en azından 1 puan aldığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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