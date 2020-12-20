- Orhan Çıkırıkçı: "Daha çok çalışacağız"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Evimizde puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, oyunun tamamen kendi kontrollerinde gittiğini söyleyerek, "70. dakikaya kadar iyiydik. İlk yarı 2-0 ve ikinci yarı 3-0 oldu. 70'ten sonra verdiğimiz pozisyon ve hatalardan dolayı oyunu kaçırdık. Telafi etmek için deplasmanda daha iyi oynayacağız. Evimizde maç ve puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" dedi.