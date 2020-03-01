Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim' - Son Dakika Spor

Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim"

6 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adanaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı.

Orhan Çıkırıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adanaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyun olduğunu ifade ederek, "Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının son dakikasına pozisyonlar bulduk. 2. gol gelmeyince strese girdi takım. Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:02 Kaynak: İHA
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