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Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim"
6 saat önce
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adanaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:02 Kaynak: İHA
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adanaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyun olduğunu ifade ederek, "Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının son dakikasına pozisyonlar bulduk. 2. gol gelmeyince strese girdi takım. Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim" dedi. - İSTANBUL
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