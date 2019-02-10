Orhan Çıkırıkçı: "İkinci Yarı Bulduğumuz Pozisyonları Değerlendirdik"
1 saat önce
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor karşısında ilk yarıda iki takımın da pozisyon bulamadığını ancak ikinci yarı buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.
İstanbulspor
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor
karşısında ilk yarıda iki takımın da pozisyon bulamadığını ancak ikinci yarı buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Çıkırıkçı, "Zor bir maçtı. İki takım da ilk yarı pozisyon bulamadı. İkinci ayrı bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Bu hafta iyi çalıştık. Çalışmanın meyvesini aldık. Çocukları tebrik ederim. İnşallah bundan sonra devam eder" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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