Son Dakika Haberleri: Orhan Çıkırıkçı: "İkinci Yarı Bulduğumuz Pozisyonları Değerlendirdik"

Orhan Çıkırıkçı: "İkinci Yarı Bulduğumuz Pozisyonları Değerlendirdik"

1 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor karşısında ilk yarıda iki takımın da pozisyon bulamadığını ancak ikinci yarı buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.

Orhan Çıkırıkçı:
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor karşısında ilk yarıda iki takımın da pozisyon bulamadığını ancak ikinci yarı buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Çıkırıkçı, "Zor bir maçtı. İki takım da ilk yarı pozisyon bulamadı. İkinci ayrı bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Bu hafta iyi çalıştık. Çalışmanın meyvesini aldık. Çocukları tebrik ederim. İnşallah bundan sonra devam eder" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Tribünlerinden Anlamlı Pankartlar! Trabzonsporlu Taraftarlardan Arda Akbulut'a Büyük Destek

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 Devirdi Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Geliyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhan Çıkırıkçı: "İkinci Yarı Bulduğumuz Pozisyonları Değerlendirdik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]