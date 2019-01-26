Orhan Çıkırıkçı: "İyi Bir Maç Oldu"
1 saat önce
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu.
İstanbulspor
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu. Her iki takımı tebrik ederim" diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep
2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "Her iki takımı tebrik ederim. 1-0 öne geçtik, 1-1 oldu, 2-1 oldu ve son dakikalarda bir gol attık. Herkesin yorumları farklı olabilir. Ama hakemlere saygı duymak lazım. Ben inşallah bu hafta daha iyi çalışıp Altay
'dan daha iyi puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Deplasmanda iyi oynuyoruz aslında. Skor hep beraberlikle kalıyor. Biraz tecrübesizlik de olabilir. Ama deplasmanda bir maç kazanırlarsa bunu atacaklarına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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