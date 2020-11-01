Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" - Son Dakika

Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz"

01.11.2020 16:31

- Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü maçının ardından, "Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

- Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz"

ANKARA - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü maçının ardından, "Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırkçı, "İyi bir maç oldu, özellikle ikinci yarı. İlk yarı rakibimiz daha etkiliydi. Bir gol buldular ve öne geçtiler ama ikinci yarı oyunu dengeledik, hatta biz daha iyi oynadık. Bir gol bulduk berabere oldu. Son dakikalarda onların da pozisyonu var ama bizim daha fazlaydı. Biz atsaydık buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Önemli olan 1-0'dan dönebilmek, iyi oyun oynayabilmek. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Orhan Çıkırıkçı: Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz
Orhan Çıkırıkçı: Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz
Orhan Çıkırıkçı: Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz
Orhan Çıkırıkçı: Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz

KEÇİÖRENGÜCÜ, İstanbulspor, Ankara, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa'yı güneyden kuşattı Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans
Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti         
16:41
Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:12
Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi         
16:00
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı         
15:15
İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş         
15:03
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 17:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei