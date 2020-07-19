Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız" - Son Dakika

Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"

- Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, 3-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" dedi.

- Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"

"Falcao'nun oynamasını isterdim" diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım

ADANA - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, 3-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Ligin son maçını oynadık. Daha az oynayan oyuncularımıza şans verdik. Adana Demirspor da ilk 6'ya girdi. Play-Off'ta başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Önümüzdeki sezona hazırlanacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:13 Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:41 Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
00:13
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
23:41
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 01:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]