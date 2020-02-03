Orhan Çıkırıkçı: "Oyuncular iyi mücadele etti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Oyuncular iyi mücadele etti' - Son Dakika Spor

Orhan Çıkırıkçı: "Oyuncular iyi mücadele etti"

28 dakika önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.

Orhan Çıkırıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. 2-0 öne geçtik, son dakikada hatamızdan gol yedik. Sonuç itibariyle kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp Giresun'dan da puanla dönmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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