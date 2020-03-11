Orhan Çıkırıkçı: "Pozisyon bulamadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Pozisyon bulamadık' - Son Dakika Spor

Orhan Çıkırıkçı: "Pozisyon bulamadık"

7 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, pozisyon bulamadıklarını aktardı.

Orhan Çıkırıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, pozisyon bulamadıklarını aktardı.


TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kötü bir maç çıkardıklarını aktararak, "Kötü bir maç oynadık. Pozisyon bulamadık. İstediklerimizi yapamadık. Rakip 3 puanla döndü. Toplanıp çalışacağız. Bu hafta sonu deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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