Orhan Çıkırıkçı: "Telafi etmek için daha fazla çalışacağız" - Son Dakika

Orhan Çıkırıkçı: "Telafi etmek için daha fazla çalışacağız"

28.11.2020 18:32
Orhan Çıkırıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda kalemizde kötü bir gol gördük. Bunları telafi etmek için daha fazla çalışacağız" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda kalemizde kötü bir gol gördük. Bunları telafi etmek için daha fazla çalışacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İlk yarının sonlarında bir gol daha atabilirdik. İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca biraz bocaladık. İkinci golü atamadık. Son dakikalarda kalemizde kötü bir gol gördük. Bunları telafi etmek için daha fazla çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Telafi etmek için daha fazla çalışacağız' - Son Dakika Spor


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