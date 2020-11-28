Orhan Çıkırıkçı: "Telafi etmek için daha fazla çalışacağız"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda kalemizde kötü bir gol gördük. Bunları telafi etmek için daha fazla çalışacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İlk yarının sonlarında bir gol daha atabilirdik. İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca biraz bocaladık. İkinci golü atamadık. Son dakikalarda kalemizde kötü bir gol gördük. Bunları telafi etmek için daha fazla çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL