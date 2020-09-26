Orhan Çıkırıkçı: "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz"
- Orhan Çıkırıkçı: "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. İnşallah devamı gelir" dedi.
- Orhan Çıkırıkçı: "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz"
İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. İnşallah devamı gelir" dedi.
TFF 1. Lig'de İstanbulspor, konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı baskılı oyandık golü bulduk. İkinci yarı rakip daha iyi başladı ama kontörlü ele aldık. Üç puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.
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