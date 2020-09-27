Orhan Çıkırıkçı: "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz"
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. İnşallah devamı gelir" dedi.
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. İnşallah devamı gelir" dedi.
TFF 1. Lig'de İstanbulspor, konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı baskılı oyandık golü bulduk. İkinci yarı rakip daha iyi başladı ama kontörlü ele aldık. Üç puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir" diye konuştu. - İSTANBUL
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Orhan Çıkırıkçı: 'Üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor
Son Dakika Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü