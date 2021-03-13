Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından

13.03.2021 21:23
Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, performanslarının giderek yükseldiğini kaydetti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, performanslarının giderek yükseldiğini kaydetti.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını söyledi.

Takımının 20. dakikadan sonra savunmaya çekildiğini kaydeden Aybaba, şöyle konuştu:

"Rakibe geniş alan bıraktık, bir kaç yan toptan pozisyon verdik. Oyun sonlandırmada da sıkıntı yaşadık. İkinci yarı rakibi biraz daha önde karşılamaya çalıştık. Kalemizden pozisyonlar biraz daha uzaklaştı. Biz de çok pozisyon bulduk. 2-0'dan sonra oyun çözüldü. Oyuncularımı kutluyorum. Sahanın her yerinde mücadele ediyorlar. Formaları için ellerinden geleni yapıyorlar. İyi bir takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Galibiyetler geldikçe oyuncuların kendilerine olan güveni artıyor. Önümüzdeki maçı hemen planlamamıza aldık. Galibiyet camiaya hayırlı olsun. İnşallah sonunda da mutlu bitiririz."

Çıkırıkçı: "Fırsatları değerlendiremedik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kalelerinde golü erken gördüklerini anımsatan Çıkırıkçı, "Daha sonra topa hakim olduk, pozisyon bulduk. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarının başında beraberliği sağlayabilirdik ama olmadı. İkinci golü yedik ve 2-0 kaybettik. Adana Demirspor'u tebrik ederim. Yolumuza devam edeceğiz, çalışacağız, daha az hata yapacağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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