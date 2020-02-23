Orhan Çıkrıkçı: "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhan Çıkrıkçı: 'Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik' - Son Dakika Spor

Orhan Çıkrıkçı: "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik"

6 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Boluspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Orhan Çıkrıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Boluspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, zor bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bolusporun ligdeki konumundan dolayı çekişmeli bir maç oldu. İlk yarı takım tutuktu ama ikinci yarı pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzdeki haftalara bakacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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