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Orhan Çıkrıkçı: "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik"
6 saat önce
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Boluspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Boluspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, zor bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bolusporun ligdeki konumundan dolayı çekişmeli bir maç oldu. İlk yarı takım tutuktu ama ikinci yarı pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzdeki haftalara bakacağız" diye konuştu. - İSTANBUL
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