- Orhan Çıkrıkçı: "Oyuncularımıza Süper Lig'den teklifler olabilir"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı: "2-0 öne geçtik ama skoru koruyamadık"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, 2-0 öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2-0 öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını aktaran Çıkrıkçı, "İyi bir maç oldu. 2-0 öne geçtik ama koruyamadık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik daha farklı olurdu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. VAR ikinci ligde de birinci ligde de olması gerekir. Belki VAR olsaydı penaltı pozisyonumuz vardı belki de 3-0 olacaktı ama verilmedi" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımıza Süper Lig'den teklif olabilir"

Deneyimli çalıştırıcı, ismi daha önce Süper Lig kulüpleriyle anılan oyuncusu Aldin Cajic ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Oyuncularımıza Süper Lig'den teklif olabilir. Son 6 hafta kaldı daha iyi yerlere gidebilirler. Oyuncularımızı özellikle yurt dışında görmek bizim için daha anlamlı olur. Süper Lig'de görmek de onun kadar mutlu eder."