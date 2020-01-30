Orhan Gazi Camii ve Kuran Kursu'nun temeli atıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de mahalle sakinleri tarafından hayata geçirilen Orhan Gazi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 500 kişilik kuran kursu inşaatı temel atma töreni gerçekleştirildi.



Sanayi Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde inşa edilecek Orhan Gazi Camii ve Kuran Kursu temeli, Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Kırıkkale Belediye Başkanlığı adına Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Celaletdin Özel ve mahalle sakinlerinin katılımıyla atıldı. Dualar ile temeli atılan camii ve kuran kursunda aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek. 3 kat üzerine inşa edilecek kuran kursunun, alt girişi kuran kursu eğitimi, birinci katı 0 - 7 yaş arası çocuklar için üst katı ise çok amaçlı konferans salonu olarak kullanılacak. Camiinin temel atma töreninde konuşan Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı cami ve kuran kursu inşaatının tamamlanması ile Sanayi Mahallesine çok güzel bir eserin kazandırılacağını belirterek emeği geçen dernek üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın selamını ileten Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Celaletdin Özel'de temel atma töreninde Kırıkkale Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere destek verdiklerini belirterek "Çocuklarımız temel dini eğitimlerini alacaklar mekanın oluşturulmasında gayret gösteren mahalle sakinlerimize Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı adına teşekkür ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE