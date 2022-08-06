Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi

06.08.2022 14:27

Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Özcan Deniz hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Özcan Deniz hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Özcan Deniz'in sahne aldığı gecede ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın 78'inci yaş günü kutlandı. Ailesiyle birlikte konsere gelen Gencebay doğum günü sürprizi karşısında şaşırdı.

Yalıkavak Günay Restoran'da sahne alan Özcan Deniz şıklığı ve sesiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Deniz, şarkılarıyla zaman zaman hüzünlendirdi. Performansıyla beğeni toplayan Deniz, hayranlarından tam not aldı.

Orhan Gencebay'a doğum günü sürprizi

Özcan Deniz'in sahnesini izlemeye gelen Orhan Gencebay'a ailesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. 4 Ağustos'ta 78 basan Gencebay, karşısında doğum günü pastasını görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. Gencebay pastasını üflerken hayranları alkışlarla doğum gününü kutladı. Ailesi ile birlikte unutulmaz anlar yaşayan Gencebay, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü sürprizinin ardından sahnesine devam eden Özcan Deniz, Gencebay'ın şarkılarını seslendirdi. Sahne arkasında Orhan Gencebay'ın film ve kaset afiş fotoğrafları sergilenirken sahnenin üst billboardına 'İyi ki doğdun Orhan Baba' yazısı yazıldı.

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Kaynak: İHA

Orhan Gencebay, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi - Son Dakika

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