Özcan Deniz'in sahnesini izlemeye gelen Orhan Gencebay'a ailesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. 4 Ağustos'ta 78 basan Gencebay, karşısında doğum günü pastasını görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. Gencebay pastasını üflerken hayranları alkışlarla doğum gününü kutladı. Ailesi ile birlikte unutulmaz anlar yaşayan Gencebay, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü sürprizinin ardından sahnesine devam eden Özcan Deniz, Gencebay'ın şarkılarını seslendirdi. Sahne arkasında Orhan Gencebay'ın film ve kaset afiş fotoğrafları sergilenirken sahnenin üst billboardına 'İyi ki doğdun Orhan Baba ' yazısı yazıldı.

Kaynak: İHA

Orhan Gencebay, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi - Son Dakika

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