Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası - Son Dakika

Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası

24.12.2020 10:59
Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası, System.String[]

Sanatçı Orhan Gencebay'a yönelik sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden "yalaka" ifadesini kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1500 lira adli para cezası verildi.

Sanatçı Orhan Gencebay'a yönelik sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden "yalaka" ifadesini kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1500 lira adli para cezası verildi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davaya ilişkin açıklanan gerekçeli kararda sanık S.S hakkında, şikayetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve 24 Ocak 2020'de sanığın "hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "hesabın kendisine ait olduğu ve soruşturma konusu 'Rexona kullansan yeter yalaka' şeklindeki yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığı" beyanında bulunduğu aktarılan kararda, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından uzlaştırma işlemleri için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

"Pişmanım, beraatimi istiyorum"

Sanık S.S'nin yargılama aşamasındaki savunmasında, Gencebay'ın türküleriyle büyümüş biri olarak bir art niyetinin olmadığını söylediği aktarılan kararda, "Bu paylaşımın öyle anlaşılmasından ötürü kendisinden özür diliyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararda, savcılık mütalaasında sanığın suç tarihi olan 15 Eylül 2018'de müştekinin hastalığı nedeniyle yapılan bir paylaşıma yaptığı yorumun müştekiye yönelik "aleni hakaret" suçunu oluşturduğu belirtilerek, sanığın suçtan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği vurgulandı.

Mahkeme, sanığın olay tarihinde "Instagram" adlı sosyal paylaşım sitesiyle söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

Vekalet ücreti cezadan fazla

Sanık S.S'yi "hakaret" suçundan günlüğü 20 liradan 75 gün olmak üzere 1500 lira adli para cezasına çarptıran ve bunun 20 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, sanığın geçmişteki hali, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması, mağdurun zararının giderilmiş olmasını göz önünde bulundurarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme ayrıca 3 bin 400 lira vekalet ücretinin de sanıktan alınarak müdahil Orhan Gencebay'a verilmesini hükme bağladı.

Orhan Gencebay, Para Cezası, Instagram, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı 3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir         
10:38
Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti         
10:26
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi         
09:33
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Kimse amacını anlamadı! İstanbul'un göbeğindeki garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor Kimse amacını anlamadı! İstanbul'un göbeğindeki garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor         
09:22
Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım         
09:14
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli         
08:52
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler         
19:41
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 11:04:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei