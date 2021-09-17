Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi

Gökhan Gencebay ile Seda Özmen geçtiğimiz temmuz ayında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmışlardı.

Arabeks müziğinin efsane sanatçısı Orhan Gencebay 'ın Azize Orhan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay, 5 yıldır aşk yaşadığı Seda Han ile dünyaevine girdi.

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi

Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada