Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi

Arabeks müziğinin efsane sanatçısı Orhan Gencebay'ın Azize Orhan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay, 5 yıldır aşk yaşadığı Seda Han ile dünyaevine girdi.
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğünde, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.
Gökhan Gencebay ile Seda Özmen geçtiğimiz temmuz ayında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmışlardı.
Kaynak: Hürriyet
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