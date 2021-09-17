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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi - Son Dakika

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi

17.09.2021 14:19

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir birlikte olduğu Seda Han ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Ünlülerin akın ettiği düğüne siyaset camiasından da çok sayıda isim katıldı.

Arabeks müziğinin efsane sanatçısı Orhan Gencebay'ın Azize Orhan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay, 5 yıldır aşk yaşadığı Seda Han ile dünyaevine girdi.

SİYASİ İSİMLER DÜĞÜNE KATILDI

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğünde, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.

Gökhan Gencebay ile Seda Özmen geçtiğimiz temmuz ayında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmışlardı.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile evlendi
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Seda Han Özmen ile evlendi
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi

Çırağan Sarayı, Orhan Gencebay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi - Son Dakika
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