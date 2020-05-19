ORHAN GENCEBAY, SAAT 19.19'DA PENCEREDEN İSTİKLAL MARŞI OKUDU - Son Dakika

ORHAN GENCEBAY, SAAT 19.19'DA PENCEREDEN İSTİKLAL MARŞI OKUDU

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA Usta sanatçı Orhan Gencebay, saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA Usta sanatçı Orhan Gencebay, saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu. Sarıyer 'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay da saat 19.19'da evinin penceresinden İstiklal Marşı okudu. Orhan Gencebay İstiklal Marşı okumayı bitirdikten sonra evinin penceresinde asılı olan Türk bayrağını öptü. Orhan Gencebay "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en büyük adımı atıldı. Samsun'da benim doğduğum yerde, Mustafa Kemal Atatürk bu büyük adımı arkadaşları ile birlikte attı. Büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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