Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu - Son Dakika

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
24.01.2021 11:23
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu Usta sanatçı düşme sonucu sol işaret parmağını kırdı Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada düşerek sol işaret parmağını kırdı.
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
Usta sanatçı düşme sonucu sol işaret parmağını kırdı
İSTANBUL - Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada düşerek sol işaret parmağını kırdı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılarak düştü. Düşme sonucu sol işaret parmağının kırıldığı öğrenilen Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye gittiği bildirildi. Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu belirlendi.
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