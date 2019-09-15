Son Dakika Haberleri: Orhan hakalmaz'dan diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Orhan hakalmaz'dan diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

55 dakika önce

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Şile'de bir otel açılışında verdiği konserde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP İl binası önünde nöbet tutan annelere destek verdi.

Orhan hakalmaz'dan diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek, System.String[]
TÜRK Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Şile'de bir otel açılışında verdiği konserde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da  kayıp çocuklarının bulunması için HDP İl binası önünde nöbet tutan  annelere destek verdi.  Hakalmaz, "Evlatlarını bekleyen analarımıza selam olsun, onları birer kartopu olarak görüyorum, her gün adeta çığ haline gelecekler." dedi. Hakalmaz, "Eminim ki devletimiz ile birlikte analarımızın çocuklarına kavuşacağına gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik türküleriyle hem duygulandıran hem coşturan Orhan Hakalmaz türkü aralarında izleyiciler ile sohbetinde vatan toprakları için mücadele veren Mehmetçiklerimize destek olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için Afrin bölgesine kadar gittiğini  söyledi.  "O bölgede vatanımıza göz diken hainlere gereğini yapan, yiğitlerimize gelsin Türkülerimiz. Şile'den devletimize tüm Mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize aziz Türk Milletine Allah zeval vermesin" dedi.

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri de hatırlatan Hakalmaz, şunları söyledi:

"Analarımız hepimizin baş tacıdır. Hani derler ya 'cennet anaların ayaklarının altındadır' diye. İşte hiçbir anaya evlat acısı yaşatmasın. Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen analarımıza selam olsun. Onları birer kar topu olarak görüyorum her gün adeta çığ haline gelecekler. Evlat bu dile kolay. Evlatları hainlerin elinde olan analarımız, evlatlarını geriye almak için orada bekliyorlar. Eminim ki  devletimiz ile birlikte  analarımız çocuklarına kavuşacağına gönülden inanıyorum ve devletimiz ile birlikte bu terör illetinden hep birlikte kurtulacağız, Şile'den Diyarbakır'daki analara  ve evlat hasreti çeken tüm analarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tüm türküler analarımıza gelsin."

Türküleriyle Şile'de sevenleriyle buluşan Orhan Hakalmaz'a konser sonunda yeni açılan otel sahipleri tarafından Şile Bezi gömlek hediye edildi.


- İstanbul
Orhan Hakalmaz, Diyarbakır, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması İşçilerin attığı demir parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya: Senin görevin sorunu çözmek, ne diye gidip oraya oturuyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhan hakalmaz'dan diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]