Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu
6 saat önce
Ferdi Tayfur'un sinemaya adım attığı ilk filmin yönetmenliğini de üstlenen Temel Gürsu, "Yapımcı Hulki Saner'le film çekecektik. İlk önce Orhan Gencebay'a teklif götürdüm. O kabul etmeyince Ferdi Tayfur sinema yıldızı oldu.
Ferdi Tayfur'un sinemaya adım attığı ilk filmin yönetmenliğini de üstlenen Temel Gürsu, "Yapımcı Hulki Saner'le film çekecektik. İlk önce Orhan Gencebay'a teklif götürdüm. O kabul etmeyince Ferdi Tayfur sinema yıldızı oldu. Çok büyük hasılat yaptık. Ferdi Tayfur'la yakaladığım başarının ardından birçok şarkıcıyla film çektim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:13
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