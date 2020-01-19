Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu

Ferdi Tayfur'un sinemaya adım attığı ilk filmin yönetmenliğini de üstlenen Temel Gürsu, "Yapımcı Hulki Saner'le film çekecektik. İlk önce Orhan Gencebay'a teklif götürdüm. O kabul etmeyince Ferdi Tayfur sinema yıldızı oldu. Çok büyük hasılat yaptık. Ferdi Tayfur'la yakaladığım başarının ardından birçok şarkıcıyla film çektim" dedi.