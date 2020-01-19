Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu - Son Dakika Magazin

Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu

6 saat önce

Ferdi Tayfur'un sinemaya adım attığı ilk filmin yönetmenliğini de üstlenen Temel Gürsu, "Yapımcı Hulki Saner'le film çekecektik. İlk önce Orhan Gencebay'a teklif götürdüm. O kabul etmeyince Ferdi Tayfur sinema yıldızı oldu.

Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu, System.String[]

Ferdi Tayfur'un sinemaya adım attığı ilk filmin yönetmenliğini de üstlenen Temel Gürsu, "Yapımcı Hulki Saner'le film çekecektik. İlk önce Orhan Gencebay'a teklif götürdüm. O kabul etmeyince Ferdi Tayfur sinema yıldızı oldu. Çok büyük hasılat yaptık. Ferdi Tayfur'la yakaladığım başarının ardından birçok şarkıcıyla film çektim" dedi.

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Temel Gürsu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:13 
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