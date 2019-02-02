Orhan Kaynak: "Hava Şartları Bizi Zorladı"
36 dakika önce
Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, hava şartlarının kendilerini etkilediğini belirterek, "Rüzgardan dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.
Boluspor
Teknik Direktörü Orhan Kaynak
, hava şartlarının kendilerini etkilediğini belirterek, "Rüzgardan dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaynak, rüzgarın kendilerini olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Ümraniyespor, üç puan önümüzde ve play-off potasının içinde. Formda, hazır, moral motivasyonu üst seviyede bir takımla oynadık. Hava şartları zordu. İlk yarı rüzgardan dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık" ifadelerini kullandı.
"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"
Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen Kaynak, şunları söyledi:
"Hücum hattında istediklerimizi yapamadık. Açıkçası kısır bir maç oldu. Pozisyon vermeden oynadık. Ancak istediklerimizi yapamadık. Forvet hattında daha etkili daha çok iletişim halinde olmalıydık. Takımda kaliteli oyuncular var. Bunların bize bir şeyler vermesi gerek. Önümüzdeki haftalarda galibiyetler almak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Her oyuncuya ihtiyacımız var." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA
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