Orhan Kaynak: "İnşallah Bundan Sonra Futbol Sahada Oynanır"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, evinde Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, evinde Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Her maçı kazanacak potansiyelde bir takımız ama sahada herkesin eşit şartlarda mücadele etmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra futbol sahada oynanır" dedi.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, hakem kararlarını eleştirerek, "Biz buraya play-off içinde olmak ve kazanmak için geldik. Giresunspor da iyi oyunculardan kurulu onlar da alt sıralardan kurtulmak için çalıştılar. Gergin bir maç olacağını, sahada 11 kişi ne olursa olsun bitirmemiz gerektiğini oyuncularıma söyledim ama olmayan bir faulden frikik, arkası penaltı gereksiz fauller ki 2-0 oluncaya kadar biz de futbol oynamaya başladık. Gol de bulduk. Ben 10 kişi 90 dakika mücadele eden oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. 9 maçımız var. Her maçı kazanacak potansiyelde bir takımız ama sahada herkesin eşit şartlarda mücadele etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"İnşallah bundan sonra futbol sahada oynanır" diyen Kaynak, "Onur hocayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin tanıdığı, bildiği hoca ama futbol inşallah bundan sonra sahada oynanmaya devam eder" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

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