ORHAN KEMAL 51. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI - Son Dakika

TÜRK edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal 51. ölüm yıl dönümünde anıldı. Orhan Kemal'i sevenler, Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk bölümü olan Cibali Durağı'na usta yazarın isminin verilmesini talep etti.

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, Orhan Kemal'in sevenleri, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Fatih'te bulunan Cibali Tramvay Durağı'nda toplandı. Burada konuşma yapan Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü Üstadın ölümünün 51. yılında yine buradayız. Orhan Kemal Kütüphanesi'nde toplanıyorduk ama salgından dolayı hem de bir anlamı olan Cibali Durağı ve kendisinin oturduğu Unkapanı'ndaki evin yeniden bakımı hayata geçtiği için burada birlikteyiz. Burası benim içinde çok çok önemli. Babamın pek çok olayına tanıklık ettim. Yollarında koştuğum evinde önemi çok çok fazladır. Sanatçıların isimlerini yaşatılarak var etmek bizlere düşüyor. Orhan Kemal şu anda yaşıyor. Ben ona inanıyorum. Buradaki halkımızın, oturanların pek çok kişinin talebi Cibali Orhan Kemal Durağı olması önerisinde bulunuluyor. İstanbul'da ölümünün üstünden 51 yıl geçmesine rağmen bir kültür merkezinde adının olmaması beni çok üzüyor dedi.

CİBALİ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR YAZAR

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner Orhan Kemal, Cibali ile özdeşleşmiş bir yazar. Halkıyla, sokağıyla bütün bu semte özdeşleşmiş bir yazar. Ne çok yazar var. O semtin ne durağında ne parkında adı bulunmayan yazarlar. 'İstanbul'dan Çizgiler' adıyla koskoca bir kitap yazmış Orhan Kemal, bunlardan biri olmasın. Cibali Durağı var oldukça, Orhan Kemal de var olsun diye konuştu.

FİKİR VE DÜŞÜNCELERİN YILLARCA YAŞAYABİLECEĞİNİN SOMUT ÖRNEĞİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şunları söyledi Orhan Kemal'in fiziksel olarak bizlerden ayrıldı. Fikirlerinin ve düşüncelerinin yaşadığı 51. yılda buluşuyoruz. Kentler bellekleriyle birlikte var oluyorlar. İstanbul da ne mutlu ki ve şanslı ki belleklerinde yer eden ve geleceğe taşındığında kişilerden ziyade bugüne, ışık tutacak bir kent. Sadece Orhan Kemal için değil, toplum adına talep edilen olması gereken birçok şeyin zaman içinde olacağını biliyorum. Cibali, Orhan Kemal'i her gün anımsatacak bir istasyon ismi olabilir, bir görsel olabilir. Her ne olursa olsun Orhan Kemal'in adından ziyade bugüne ve geleceğe dair yapılacak çok kıymetli bir iş olacaktır. İnsanların fikir ve düşüncelerinin yıllarca yaşayabileceğinin somut örneğidir Orhan Kemal.

ORHAN KEMAL'İN EVİNİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKILDI

Durakta yapılan konuşmanın ardından grup, Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından dış cephe bakımı yapılan Orhan Kemal'in Fatih'te bulunan evinin önünde toplandı. Ev önüne çiçek bırakıldı. Anmaya katılanlar usta yazarın evi önünde hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Orhan Kemal'i anmaya gelenler, Avcılar Ortadirek Tiyatrosu ekipleri tarafından evin önünde sergilenen piyesi seyretti.