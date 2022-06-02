Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu - Son Dakika
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Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu

02.06.2022 15:13
Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu

2021 ve 2022 yılları 50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi.

2021 ve 2022 yılları 50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi.

Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, geçen sene verilemeyen ile bu yılın ödülü takdim edildi.

Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü, konuşmasında babasının ölümünün üzerinden 52 yıl geçtiğini belirterek, yıllardır armağanlar nedeniyle çok değerli yazarları tanıdığını ve unutulmaz anılar edindiğini söyledi.

Öğütçü, 51 yıldır süregelen etkinliğe katkı veren tüm edebiyatçılara ve roman armağanı seçici kurulu eski üyelerine teşekkür ederek, "Şu an seçici kurul üyeleri olan Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay Erkol, Tahir Şilkan, Seray Şahiner, Gürsel Korat, Mazlum Vesek ve Nazım Kemal Öğütçü'ye büyük vefa örneği göstererek bu görevi yürüttükleri için Orhan Kemal ailesi adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Hayatımıza çok şey katmaya devam ediyor"

Geçen yıl armağana layık görülen Herkül Milas ile bu yılki sahibi Burhan Sönmez'i kutlayan Öğütçü, şunları kaydetti:

"Umudun, inancın, direncin ve mücadelenin yazarı Orhan Kemal'in bu anlamlı ödülünü alan yazarlarımıza, bundan sonra da edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmalarını diliyorum. Ölümünün 52'nci yılında, hayatımıza çok şey katmaya devam eden, yaşamımızı anlamlı kılıp önemli mesajlar veren, bizi anlattığı kişi ve dönemlere zahmetsizce alıp götüren, çok kıymetli hayat derslerini ustaca topluma ileten üstadı sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum."

Kütüphane Müdürü Cemalettin Taşkın ise "Orhan Kemal bu dünyadan çekilirken edebiyat dünyamıza eşsiz eserler bırakmış, yıllara meydan okuyarak adını yüreğimize kazımıştır. Kendisini tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu törenin düzenlenmesinde ciddi mesai harcayan Işık Öğütçü'ye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonda çalışan kütüphanedeki personel arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ödül alan yazarlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ardından Meral Saklıyan "Hemşerim Orhan Kemal", Okan Toygar "Orhan Kemal'in Güzel İnsanları", Yalçın Karayağız "Kültürümüzün Işığı Orhan Kemal", Çimen Erkol "Orhan Kemal Roman Armağanı", Damla Demirözü "Herkül Millas'ın Yazı Yolculuğu" ve Emre Bayın "Burhan Sönmez'in Yazı Dünyası" başlıklı konuşmalarını yaptı.

Ödül töreninde 50. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı "Aile Mezarı" romanıyla Herkül Millas adına Damla Demirözü, 51. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı "Taş ve Gölge" adlı romanıyla kazanan Burhan Sönmez adına Emre Bayın aldı.

Programa katılamayanların telgraflarının okunduğu törene edebiyatçılar, yazarlar ve Özel Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencileri katıldı.

Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu
Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu
Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu
Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu
Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu

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Türk edebiyatının sosyal gerçekçi yazarı: Orhan Kemal Türk edebiyatının sosyal gerçekçi yazarı: Orhan Kemal
Kaynak: AA

Nuri Gültekin, Herkül Millas, Burhan Sönmez, Orhan Kemal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu - Son Dakika


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