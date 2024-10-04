Orhan Kılıç, Bereket Döner\'in Yeni Reklam Filminde Rol Aldı

Advertorial Bülten

Ünlü oyuncu Orhan Kılıç, Türkiye'nin köklü markalarından Bereket Döner'in yeni franchise reklam filminde rol aldı. 2006-2007 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda dizisinde canlandırdığı Aras Dağlı karakteriyle tanınan Kılıç, ardından Elveda Rumeli, Aşk Bir Hayal, Kara Kutu, Diriliş Ertuğrul ve O Kız gibi birçok popüler dizide başrol oynadı. Şu sıralar tiyatro çalışmalarına devam eden Kılıç, reklam filminde de yeteneğini konuşturdu.

Orhan Kılıç, uzun yıllardır Bereket Döner'in müdavimi olduğunu ve sıkça restoranlarına gittiğini belirtti. Marka yetkililerinin ricası üzerine reklam filminde oynamayı kabul ettiğini söyleyen usta oyuncu, Bereket Döner ile böyle bir iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Bereket Döner, Türkiye'nin en büyük döner üreticilerinden biri olarak sektördeki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Türkiye'nin lider franchise markası Komagene'yi bünyesinde bulunduran Yörpaş A.Ş. çatısı altındaki Bereket Döner, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 120 restoranıyla hizmet veriyor.

Orhan Kılıç'ın yer aldığı reklam filmi, Bereket Döner'in marka bilinirliğine katkı sağlarken, döner sektöründe liderliğini pekiştiren markanın büyüme stratejilerinde de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.