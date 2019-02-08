Son Dakika Haberleri: Orhan Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit Okutuldu

Orhan Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun 7 şubat 2018'de vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nın ölüm yıl dönümünde Mevlit okutuldu.

Orhan Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun 7 şubat 2018'de vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nın ölüm yıl dönümünde Mevlit okutuldu.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ndeki Hacı İsmail Kaya Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'ın-ı Kerim tilavetinin ardından Zerdeşt Miroğlu için Mevlit okutuldu.

Programa, Orhan Miroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Belediye Başkan adayları, eski AK Parti il ve ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miroğlu, programında sonuna katılanlara teşekkür etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

Merkez, Mardin, Orhan Miroğlu, Politika
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