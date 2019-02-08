Orhan Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun 7 şubat 2018'de vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nın ölüm yıl dönümünde Mevlit okutuldu.
AK Parti Merkez
Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu
'nun 7 şubat 2018'de vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nın ölüm yıl dönümünde Mevlit okutuldu. Mardin
'in Artuklu
ilçesine bağlı Kabala
Mahallesi'ndeki Hacı İsmail Kaya
Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'ın-ı Kerim tilavetinin ardından Zerdeşt Miroğlu için Mevlit okutuldu.
Programa, Orhan Miroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Belediye Başkan adayları, eski AK Parti il ve ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Miroğlu, programında sonuna katılanlara teşekkür etti. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:43 Kaynak: İHA
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