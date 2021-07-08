Orhan Okulu için hedef 'Altın kemer'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın Edirne'de başlayacak 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, kispet bağlayıp boy gösterecek tüm pehlivanlara başarılar dilerken "2015'te başpehlivanımız, Paşanın Aslanı Orhan Okulu'yla Kırkpınar'dan altın kemeri Antalya'mıza getirmiştik. Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz" dedi.

Başkan Uysal, covid-19 pandemisi nedeniyle verilen bir yıl aranın ardından yarın minik boylardan başlayacak 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak tüm pehlivanlara başarılar diledi. Kendisinin de Edirne Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'ndan güreşleri takip edeceğini dile getiren Başkan Uysal, "Yağlı güreşler bizim kültürümüzün dünyaya, dünya spor kültürüne armağanıdır. Bu geleneğimiz, uluslararası nitelikler kazanarak hep devam edecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu büyük gelenek içinde bambaşka, çok özel bir yere sahip. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor, Kırkpınar içinde özellikle son 10 yılda bir Antalya geleneği de oluştu. Sadece 2014 ve 2016 hariç on 10 yıldaki başpehlivanlık unvanları Antalya'mızın oldu" diye konuştu.

Bu yıl Kırkpınar'a Muratpaşa Belediyesi adına er meydanına çıkacak Paşanın Aslanı lakaplı başpehlivan Orhan Okulu'nun ilk altın kemeri 2015'te Muratpaşa Belediyesi'yle kazandığını hatırlatan Başkan Uysal, "Son yılların en iyi güreşlerini izleyeceğimiz bir Kırkpınar bekliyoruz. Başpehlivanımız, Paşanın Aslanı Orhan Okulu Kırkpınar öncesi düzenlenen iki güreşten de altın kemerle ayrıldı. Her şey er meydanında belli olacak ama altın kemerle Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA