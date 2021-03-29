Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları; sayısız siyasi... - Son Dakika

T24 Haber Merkezi

Eserleri Nobel Edebiyat Ödülü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası ve ulusal ödüle değer görülen Orhan Pamuk, son romanı Veba Geceleri'ni T24'e anlatırken, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin olarak görüşlerini de paylaştı. Pamuk, 'mutlu ve huzurlu olmadığını' belirtirken, yıllardır tutuklu olan Ahmet Altan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumlarına da işaret ederek 'hapishaneleri dolduran muhalif siyasi mahkümlar serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine imkan olmadığını' vurguladı.