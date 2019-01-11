Son Dakika Haberleri: Orhan Şam Bodrumspor'da

Orhan Şam Bodrumspor'da

5 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig takımı Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan tecrübeli stoper Orhan Şam'la anlaştı.

Orhan Şam Bodrumspor'da, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig takımı Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan tecrübeli stoper Orhan Şam'la anlaştı. Gençlerbirliği'nde profesyonel olup Hacettepespor, Mardinspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı takımın Antalya kampına katılarak resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Süper Lig'de 167 karşılaşmaya çıkan Orhan Şam, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de ise 14 müsabakada görev aldı. Deneyimli krampon bu sezonun ilk yarısına Elazığspor'da 15 maçta forma giydi.

- Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu Beşiktaşlı Tolgay Arslan Fenerbahçe'yle Anlaştı, Kulüplerin Anlaşmasını Bekliyor

Eski Galatasaraylı Semih Kaya, Lüks Arabasıyla Direğe Çarptı Interli Yıldız Icardi'nin Eşi: Inter'le Anlaşamadık, Takımdan Ayrılıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:42:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhan Şam Bodrumspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]