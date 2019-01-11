Orhan Şam Bodrumspor'da
5 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig takımı Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan tecrübeli stoper Orhan Şam'la anlaştı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig takımı Tetiş Yapı Elazığspor
'dan ayrılan tecrübeli stoper Orhan Şam
'la anlaştı. Gençlerbirliği
'nde profesyonel olup Hacettepespor
, Mardinspor
, Fenerbahçe
, Kasımpaşa
kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı takımın Antalya
kampına katılarak resmi sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Süper Lig'de 167 karşılaşmaya çıkan Orhan Şam, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de ise 14 müsabakada görev aldı. Deneyimli krampon bu sezonun ilk yarısına Elazığspor'da 15 maçta forma giydi.
- Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
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