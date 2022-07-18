Orhan Sarıbal: "Bakanlık Tırtılla Mücadelede İşi Şansa Bırakmış" - Son Dakika
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Orhan Sarıbal: "Bakanlık Tırtılla Mücadelede İşi Şansa Bırakmış"

18.07.2022 19:21
Orhan Sarıbal: "Bakanlık Tırtılla Mücadelede İşi Şansa Bırakmış"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal; ayçiçeğinde yaşanan tırtıl istilası ile ilgili “2003 ile 2021 yılları arasında 34 milyon ton ayçiçeği ve türevlerini ithal edip 21 milyar dolardan fazla para ödedik. Böylesine önemli bir ürün, gerekli önlemler alınmadığı için ciddi bir üretim tehdidi altında. Bakanlık tırtılla mücadelede işi şansa bırakmış. Oysa hiçbir tarım ürünü şansa bırakılamaz. Ayçiçeği ise hiç bırakılamaz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal; ayçiçeğinde yaşanan tırtıl istilası ile ilgili "2003 ile 2021 yılları arasında 34 milyon ton ayçiçeği ve türevlerini ithal edip 21 milyar dolardan fazla para ödedik. Böylesine önemli bir ürün, gerekli önlemler alınmadığı için ciddi bir üretim tehdidi altında. Bakanlık tırtılla mücadelede işi şansa bırakmış. Oysa hiçbir tarım ürünü şansa bırakılamaz. Ayçiçeği ise hiç bırakılamaz" dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Trakya başta olmak üzere ayçiçeği üretimi yapılan bölgelerde tarlalarda 'çayır tırtılı' istilasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Sarıbal, yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının görevini yapmadığını ve yaşananları seyrettiğini belirtti. Sarıbal'ın açıklaması şöyle:

"Çayır tırtılı denilen bu zararlı için erken uyarı sistemi mutlaka olmalı. Feromon tuzakları konmalı ve sürekli takip edilmeliydi. Bu süreçte de çiftçi uyarılarak önerilerde bulunulmalıydı. İş şansa bırakılmamalıydı. Ama yaşananlar gösterdi ki Bakanlık sadece seyretmiş. Hiçbir önlem almamış. Düşünün 2003 ile 2021 yılları arasında 34 milyon ton ayçiçeği ve türevlerini ithal edip 21 milyar dolardan fazla para ödedik. Böylesine önemli bir ürün, gerekli önlemler alınmadığı için ciddi bir üretim tehdidi altında. Bakanlık tırtılla mücadelede işi şansa bırakmış. Oysa hiçbir tarım ürünü şansa bırakılamaz. Ayçiçeği ise hiç bırakılamaz.

"ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMİ KULLANILMALI"

Zararlı tespiti yapılarak tüm bölgelerde mücadele yapılmalıdır. Hızlı döngü gerçekleştirdiğinden böcek çok hızlı ve sıklıkla çoğalmaktadır. Bu böcek ilacın temas etmesi ile ancak öleceğinden ilaçlamadaki uygulama çok önemli. İlacın böceğe temas edeceği doğru aparatlarla ilaçlama yapılmalı. İlaçlama için de mutlaka çiftçiye yardım yapılmalı. Ayçiçeği yüksek boylu bir ürün olduğundan her traktörle girmek mümkün değil ancak özel yapılmış yüksek ve ince lastikli traktörlerle ilaçlama yapmak daha uygun. Fakat üreticilerin elinde bu traktörler olmadığı için mevcut olanlarla mücadele zor. Çünkü mevcut traktörler ayçiçeğini ezerek zarar verecek. Havadan ilaçlama ancak dronlarla yapılabilir. Ancak bu yöntemle de ilacın ürünün tüm yapraklarına ulaşması zor. Uçakla mücadelede ise maalesef poli (çok çeşitli ürün deseni) kültür ekimi yapıldığından zor görünüyor. Dolayısıyla bütün bu mücadele yöntemleri, uygun yerlerde kullanılmalı. Ama dediğimiz gibi temel çözüm, zamanında feromon tuzakları asılıp kontroller yapılmalı. Zamanında ilaçlama veya feromon kullanarak (biyolojik) mücadele yani entegre mücadele yöntemi uygulanmalı. Her yıl bu tekrar edilmeli şansa bırakılmamalı."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sarıbal: 'Bakanlık Tırtılla Mücadelede İşi Şansa Bırakmış' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Sarıbal: "Bakanlık Tırtılla Mücadelede İşi Şansa Bırakmış" - Son Dakika
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