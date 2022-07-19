Orhan Sarıbal: "Türkiye Tarımdaki Yanlış Uygulamalar Yüzünden Dışa Bağımlı Hale Getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Orhan Sarıbal: "Türkiye Tarımdaki Yanlış Uygulamalar Yüzünden Dışa Bağımlı Hale Getirildi"

19.07.2022 14:39

Uluslararası Gençlik Çalıştayı kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Bayraklı’ya gelen yabancı öğrenciler, “Kentleşme ve Tarım” paneline katıldı. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın sunumuna katılan öğrenciler, üretimin önemi ve uygulanabilir tarım politikaları hakkında bilgi aldı. Sarıbal, “Bir toplumun gelişmesi, üretime yaptığı katkı ile doğru orantılıdır. Ne yazık ki Türkiye tarımdaki yanlış uygulamalar yüzünden dışa bağımlı hale getirildi” dedi.

Uluslararası Gençlik Çalıştayı kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Bayraklı'ya gelen yabancı öğrenciler, "Kentleşme ve Tarım" paneline katıldı. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın sunumuna katılan öğrenciler, üretimin önemi ve uygulanabilir tarım politikaları hakkında bilgi aldı. Sarıbal, "Bir toplumun gelişmesi, üretime yaptığı katkı ile doğru orantılıdır. Ne yazık ki Türkiye tarımdaki yanlış uygulamalar yüzünden dışa bağımlı hale getirildi" dedi.

Bayraklı Uluslararası Gençlik Çalıştayı kapsamında Doğançay'daki bir köy kahvesinde yapılan panele, 9 farklı ülkeden gelen 40 yabancı öğrenci, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Mahalle Muhtarı Arzu Nisan ve köylüler katıldı. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, uluslararası kabul gören tarım uygulamalarını ve üretim modellerini anlattı.

Türkiye'deki tarım politikalarının ülkeyi dışa bağımlı hale getirdiğini vurgulayan Sarıbal, yanlışlardan bir an önce dönülmesini ve üretime dayalı bir modelin uygulamaya alınması gerektiğini söyledi. Katılımcılar, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a çalıştay için teşekkür etti.

DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİK

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bir ülkenin gıda egemenliği yoksa, tarımda üreten bir toplum değilseniz, tarım arazilerinizin yerine beton binalar dikiyorsanız gelişme şansınız yoktur. Ne yazık ki Türkiye, tarımda üreten konumdan çıkarılmış, dışa bağımlı hale getirilmiştir. Hepimiz artık sadece tüketiciyiz, üretmiyoruz. İthalata bağımlı hale getirildik. Buğday, mısır, pamuk, ay çiçeği gibi temel ürünlerde tamamen dışa bağımlı hale geldik. Tarım politikalarımızı kökten değiştirmek ve üretimi canlandırmak zorundayız" dedi.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Çalıştayın ikinci günüde ayrıca; global iklim krizi ve çözüm yolları tartışıldı. Beslenme ve barınmanın dışında kirli su kaynaklarının arıtılması, enerji tüketimi, geri dönüşüm, gelir, cinsiyet ve fırsat eşitliği, doğa ve çevre temalı projeler ile küresel iklim değişikliği gibi konuların siyasetin öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi fikrinde uzlaşıldı. Konu ile ilgili oturuma Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Başkan Yardımcısı ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Genel Koordinatörü Ruhisu Can Al katıldı.

Al, "Hayatımıza şu anki haliyle devam edersek dünya kendi kendini yok edecek boyuta gelecek. İklim değişikliğiyle mücadele için gerekli araçları geliştirmemiz gerekiyor. 2000'li yıllarda uluslararası kuruluşların girişimleri ve yeni sistemlerin geliştirilmesiyle iklim değişikliğine karşı mücadelede atılan adımlar umudumuzu artırıyor" dedi.

YORUMLAR
500
CHP Ekonomi Masası heyeti, EMD üyeleriyle buluştu CHP Ekonomi Masası heyeti, EMD üyeleriyle buluştu Öztrak: Mevcut Yönetim Bu Yarattığı Güvensizlik ile Hızla IMF Kapısına Gitmek Zorunda Kalabilir Öztrak: Mevcut Yönetim Bu Yarattığı Güvensizlik ile Hızla IMF Kapısına Gitmek Zorunda Kalabilir
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sarıbal: 'Türkiye Tarımdaki Yanlış Uygulamalar Yüzünden Dışa Bağımlı Hale Getirildi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Orhan Sarıbal: "Türkiye Tarımdaki Yanlış Uygulamalar Yüzünden Dışa Bağımlı Hale Getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement