Orhan Sümer: "1 Dilim Karpuz 40 Lira. Ülke Savaş Zamanları Görmüştür Ama Karpuzun Dilimle Satıldığı Bir Dönem Yaşanmamıştır - Son Dakika
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Orhan Sümer: "1 Dilim Karpuz 40 Lira. Ülke Savaş Zamanları Görmüştür Ama Karpuzun Dilimle Satıldığı Bir Dönem Yaşanmamıştır

27.04.2022 13:31
Orhan Sümer: "1 Dilim Karpuz 40 Lira. Ülke Savaş Zamanları Görmüştür Ama Karpuzun Dilimle Satıldığı Bir Dönem Yaşanmamıştır

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, iktidarın her geçen gün ülkeyi daha derin bir yoksulluğun içine sürüklediğini belirterek, “Vatandaş tam bir karpuz alamadığı gibi bir dilim karpuzun 40 lira olması vatandaşı ondan bile uzaklaştırıyor. Ülkemiz savaş zamanları görmüştür, yokluk, yoksulluk görmüştür. Ancak yoksulluk yüzünden karpuzun dilimle satıldığı, onun da fiyatının pahalı olması nedeniyle alıcının olmadığı bir dönem yaşanmamıştır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, iktidarın her geçen gün ülkeyi daha derin bir yoksulluğun içine sürüklediğini belirterek, "Vatandaş tam bir karpuz alamadığı gibi bir dilim karpuzun 40 lira olması vatandaşı ondan bile uzaklaştırıyor. Ülkemiz savaş zamanları görmüştür, yokluk, yoksulluk görmüştür. Ancak yoksulluk yüzünden karpuzun dilimle satıldığı, onun da fiyatının pahalı olması nedeniyle alıcının olmadığı bir dönem yaşanmamıştır" dedi.

CHP'li Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada meyve ve sebze fiyatlarını gündeme getirdi. Sümer, "Mevsim meyveleri inanılmaz fiyatlarla satışa sunuluyor. Son olarak bir dilim karpuz 40 lira olarak satılmaya başlandı. Kavun ise yarım olarak satışa sunuluyor. Vatandaş tam bir karpuz alamadığı gibi bir dilim karpuzun 40 lira olması vatandaşı ondan bile uzaklaştırıyor. Ülkemiz savaş zamanları görmüştür, yokluk, yoksulluk görmüştür. Ancak yoksulluk yüzünden karpuzun dilimle satıldığı, onun da fiyatının pahalı olması nedeniyle alıcının olmadığı bir dönem yaşanmamıştır. Saray İktidarı her geçen gün ülkemizi daha derin bir yoksulluğun içine sürüklüyor" dedi

GÜNLÜK SEBZE MEYVE LÜKS OLDU

Orhan Sümer, "Vatandaşa bayramı zehir ettiler dediğimiz iktidar mensupları bize abartıyorsunuz diyorlar. Sadece bayramı değil hayatı vatandaşa zehir ettiler. Günlük sebze meyve o kadar pahalı bir duruma geldi ki millet için artık lüks sayılır oldu. Soframızın değişmez ve uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen birçok ürünün bugün yanında dahi yanaşılmıyor. Gelir düzeyi düşük olan milyonlarca vatandaşımızın hali içler acısı. Bugün salata yapmak için alınan malzemeler ile akşam yemeğinden sonra yenen meyveler millet için lüks tüketim haline getirilmiştir" diye konuştu.

İTHAL TARIMIN VE ENFLASYOUN SONUCU KITLIKTIR

Hasadına çok az zaman kalan buğdayda ithalat yapıldığına dikkat çeken Sümer, "Üretmeyen bir ülke haline geldiğimiz için enflasyonla birlikte her şey ateş pahası bir hal aldı. Bugün birçok ürün taneyle, dilimle, gramla satılıyor ancak eğer çözüm bulunmazsa bu durum kıtlığa dahi yol açabilir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Orhan Sümer: "1 Dilim Karpuz 40 Lira. Ülke Savaş Zamanları Görmüştür Ama Karpuzun Dilimle Satıldığı Bir Dönem Yaşanmamıştır - Son Dakika
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