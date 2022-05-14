Orhan Sümer, Akaryakıt Fiyatlarındaki Artışın Araştırılması Önergesi Verdi - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve buna bağlı olarak ulaşım esnafının yaşadığı sorunların araştırılarak çözülebilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na önerge sundu. Sümer, dolmuşçu, minibüsçü, servisçi ve nakliyeci esnafın kontak açmakta zorlandığını belirtti.

Adana Milletvekili Orhan Sümer ve CHP milletvekilleri, akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedenleri ve etkilerinin araştırılması için TBMM'ye önergesi sundu. Sümer, ilk imzacısı olduğu önergenin gerekçesinde, dolmuşçu esnafın vatandaşların olabildiğince dolmuş kullanmamaya başladığını ve yürüyerek işine gidip geldiğini söylediğini aktardı. Sümer, şehirlerarası nakliye işi yapan, öğrenci-personel servisi, taksi ve şehir içi dolmuş ile il merkezi ve diğer ilçelere her gün yük ve insan taşıyan şoför esnafının da mesleğini yapamaz hale geldiğini belirtti.

Sümer, "Her türlü çabayı gösteriyorlar ancak bırakın para kazanmayı, masraflarını dahi çıkartamadıklarını dile getiriyorlar" dedi. Sümer, artan akaryakıt fiyatları ve zamlar sonrasında kontak açmakta zorlanan, dolmuşçu, minibüsçü, servisçi ve nakliyeci esnafının sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm üretmek için araştırma komisyonu kurarak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını istedi.