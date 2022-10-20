Orhan Sümer'den Bakan Soylu'ya: "Son İki Sene İçerisinde Alacak-Verecek İlişkisi Nedeniyle Kayıt Altına Alınan Kaç Adli Vaka Gerçekleşmiştir?"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ekonomik nedenler nedeniyle artan tefecilik suçlarını TBMM gündemine taşıdı. Sümer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Son iki sene içerisinde alacak-verecek ilişkisi nedeniyle kayıt altına alınan kaç adli vaka gerçekleşmiştir? Ölüm ve yaralanma sayısı nedir? Yapılan operasyonlarda kaç 'tefeciye' adli işlem başlatılmıştır" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "son dönemde artan tefecilik suçlarını ve ekonomik nedenlerini" TBMM gündemine taşıdı. Sümer, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların para ihtiyacını gidermek için tefecilere yönelmesine ve tefecilik suçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"EKONOMİNİN ADLİ VAKALARA NASIL EVRİLDİĞİNİN BİR ÖRNEĞİNİ YAŞIYORUZ"

"Saray iktidarı ülkeyi öyle bir duruma getirdi ki vatandaş para bulmak için her yolu deniyor. Bankalardan sicili bozuk olduğu için ihtiyaç kredisi dahi kullanamayan vatandaşlar çareyi tefecilerden para bularak çözmeye çalışıyor. Bu durum toplum içerisinde daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Milletin lüks bir gideri olmadığı halde masraf kalemi her geçen gün artıyor. Ekonominin adli vakalara nasıl evrildiğinin bir örneğini yaşıyoruz.

Türkiye'de 25 milyon kişi icralık olmuş durumda. Her dört kişiden biri borcunu ödeyemiyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Ekonomik anlamda sorun yaşayan halk, 'Nasıl olsa ödeyemeyeceğim' diyerek tebligatlarını almaya dahi gitmiyor.

"SARAY İKTİDARI SADECE ÜLKE EKONOMİSİ DEĞİL AİLE YAŞAMINI DA DERİNDEN SARSIYOR"

Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken yurttaş bu ihtiyaçlarını başta bankalar olmak üzere çeşitli finansal kurumlardan yüksek faizle çekilen kredi, kredi kartları ve borçlarla karşılamaya çalışıyor. Ancak vatandaş geri ödeme yapamıyor. Bu durum yakında hem aile arasında hem bankacılık sisteminde hem de ekonomik döngüde geri dönülemez zararların doğmasına neden olacaktır.

Kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşın borcu her geçen gün katlanıyor. Elden alınan borçlar ise bu tabloya yansımış değil. Satılabilecek değerdeki her şeyi satarak borç ödemeye çalışan vatandaşlar artık isyan eder durumda. Sürekli artan fiyatların önüne geçemeyen iktidarın sözde ekonomi politikaları çare üretmiyor.

Özellikle aylık ücretli çalışan kesimin geliri giderini karşılamıyor. Bu durum ne yazık ki birçok ailede şiddete ve geçimsizliğe yol açıyor. Saray iktidarı sadece ülke ekonomisi değil aile yaşamını da derinden sarsıyor."

Sümer, soru önergesinde de ayrıca; "Türkiye'de yaşanan ağır ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşların nakit ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bankalar, kredi kartları ve krediler ile ekonomik sorunlarını çözemeyen, bankacılık sisteminden istediği miktarı temin edemeyen vatandaşların, tefecilerden borç almaya başladığı, geri ödemede yaşanan sıkıntılar sonucunda adli vakaların meydana geldiği kamuoyu gündemine yansımıştır" değerlendirmesini yaptı.

Sümer, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'ya; "Son iki sene içerisinde alacak-verecek ilişkisi nedeniyle kayıt altına alınan kaç adli yaka gerçekleşmiştir? Bu olaydaki ölüm ve yaralanma sayısı nedir? Son iki sene içerisinde yapılan operasyonlarda kaç 'tefeciye' adli işlem başlatılmıştır? Son iki sene içerisinde Tefeciye olan borcunu ödeyemediği için tehdit edildiği iddiası ile kaç kişi karakollara başvuruda bulunmuştur? Özellikle nakit sıkıntısı yüzünden 'Tefecilerden' borç almak zorunda kalan vatandaşlarımızın güvenliği ile ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır" sorularını yöneltti.