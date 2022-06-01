Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: "Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor" - Son Dakika
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Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: "Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor"

01.06.2022 11:30

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “‘Kombileri fulleyin’, ‘Işıkları kapatmayın’, ‘320 milyar metreküp doğalgaz bulduk’ diye açıklama yaptıklarından bugüne doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldi. Milleti iki göz oda evinde açlıkla sınayanlar saraylarda yaşayıp Amerika’ya milyonlarca dolar para kaçırıyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "'Kombileri fulleyin', 'Işıkları kapatmayın', '320 milyar metreküp doğalgaz bulduk' diye açıklama yaptıklarından bugüne doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldi. Milleti iki göz oda evinde açlıkla sınayanlar saraylarda yaşayıp Amerika'ya milyonlarca dolar para kaçırıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Sümer, haziran ayının ilk gününde yapılan zamlara tepki gösterdi. Sümer şöyle konuştu:

"Saray iktidarı freni patlamış bir kamyon gibi ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ediyor. Her gün yeni zam haberiyle uyanıyoruz. Haziran ayına zam ile başladık. Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 30 zam geldi.

'Kombileri fulleyin', 'Işıkları kapatmayın', '320 milyar metreküp doğalgaz bulduk' diye açıklama yaptıklarından bugüne doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldi. Milleti iki göz oda evinde açlıkla sınayanlar saraylarda yaşayıp Amerika'ya milyonlarca dolar para kaçırıyor. Kendisi lüks içinde yaşarken vatandaşa bu kadar zammı, bu hayat pahalılığını reva görenlere yazıklar olsun. Halkımız önüne gelen ilk seçim sandığında gerekli cevabı verecektir."

Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor
Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor
Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor
Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor

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Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sümer, dolar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: 'Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhan Sümer'den Zam Tepkisi: "Milleti Açlıkla Sınayanlar Saraylarda Yaşayıp, Amerika'ya Milyonlarca Dolar Para Kaçırıyor" - Son Dakika
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