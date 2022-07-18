Orhan Sümer: "Kendi Vatandaşımız Kira Ödeyemezken, Birileri Gelip Memleketimizde Saraylar Yalılar İnşa Ediyor"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yabancılara konut satışı ve vatandaşlık verilmesiyle ilgili "Saray iktidarı, Türkiye'yi öyle bir çöküş noktasına getirdi ki kendi vatandaşımız kira ödeyemezken, birileri gelip memleketimizde saraylar, yalılar inşa etmeye başladı. Maalesef turistler Karadeniz'de, 'Bu duruma alışacaksınız' diyerek milleti küçümsemeye başladı. Suriyeliler ve sığınmacılar kentlerimizde eğitim sistemimizi, mahallelerimizdeki demografik yapıyı bozuyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yabancılara konut satışı ve vatandaşlık verilmesine tepki gösterdi. Sümer, bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"20 Nisan 2022 tarihinde yabancılara konut satışı ve vatandaşlık verilmesi ile ilgili konuyu önerge vererek Sayın Bakan Murat Kurum'a sormuştuk. Ne yazık ki hala cevap vermedi. Sayın Bakan cevap vermese de Türkiye'nin en güzel yerlerinin, en güzel arazilerin parsel parsel başta Katarlılar, Suudi Arabistanlılar, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere nasıl satıldığını hep birlikte görüyoruz. Büyükşehir ve onlara yakın illerimizde neredeyse akın akın yabancılar geliyor. Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişki içine giren Katarlılar gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya birçok alanda zor durumda olan şirketlerimizi yok pahasına ele geçiriyor. Son olarak Katar Kraliyet ailesinin, Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı. 10 bin metrekare büyüklüğünde bulunan saray dudak uçuklatıyor. Yine birçok yabancının benzer yerlerde araziler aldığını, lüks villalar yaptırdığı kamuoyuna yansıyor.

"TURİSTLER VATANDAŞLARIMIZI KÜÇÜMSEMEYE BAŞLADI"

Saray iktidarı, Türkiye'yi öyle bir çöküş noktasına getirdi ki kendi vatandaşımız kira ödeyemezken, birileri gelip memleketimizde saraylar, yalılar inşa etmeye başladı. Maalesef turistler Karadeniz'de, 'Bu duruma alışacaksınız' diyerek milleti küçümsemeye başladı. Suriyeliler ve sığınmacılar kentlerimizde eğitim sistemimizi, mahallelerimizdeki demografik yapıyı bozuyor. Öyle durumlar olmaya başladı ki vatandaşlarımızla sığınmacılar arasında ciddi sorunlar yaşanıyor."