Orhan Sümer: "Maddi Kaynaklı İntiharlar Artmaya Başladı"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Maddi kaynaklı intiharlar artmaya başladı. Millet ev sahibiyle kira yüzünden kavga ediyor. Çocuğuna harçlık veremiyor. Eve alışveriş yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Tüm bunların sonucunda büyük bir bunalımın içine sürükleniyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada yoksulluk sebebiyle artan intiharlara değindi. Sümer, şunları ifade etti:

"BU MİLLET SAVAŞLAR GÖRDÜ, EKONOMİK KRİZLER GÖRDÜ, BU KADAR KÖTÜ BİR YÖNETİM GÖRMEDİ"

"Saray iktidarının yanlış ekonomi politikaları yüzünden bugün Türkiye'de yaşanan meşhur filmdeki açlık oyunlarına benzer bil hal almıştır. Vatandaş pazara çıktığı zaman filesini dolduramadığı gibi artık ekmek alırken 3 kere düşünmek zorunda kalıyor. Memleketin her yerinden 7'den 70'e vatandaşlarımız sistemden şikayet ederken, bir avuç Saray sosyetesi hala tek adam rejimini savunuyor. Bu millet savaşlar gördü, tüm dünyanın yaşadığı ekonomik krizler gördü ancak bu kadar kötü bir yönetim görmedi.

"MİLLET ÇOCUĞUNA HARÇLIK VEREMİYOR. EVE ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR. BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR"

Daha önce Çiller döneminde yaşanan ekonomik krizde olduğu gibi ne yazık ki maddi kaynaklı intiharlar artmaya başladı. Millet ev sahibiyle kira yüzünden kavga ediyor. Çocuğuna harçlık veremiyor. Eve alışveriş yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Tüm bunların sonucunda büyük bir bunalımın içine sürükleniyor. Türkiye zaten Avrupa'nın en çok anti-depresan kullanan ülkesi durumundaydı. Milleti hayattan soğutan bu yönetim anlayışının artık bir an önce değişmesi gerekiyor.

"84 MİLYON VATANDAŞ YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYOR"

AKP iktidarıyla, Saray iktidarı arasında gözle görünen, elle tutulan bir fark var. 3 Y ile mücadele için iktidara gelen AKP iktidarı ile bugünkü Saray iktidarı aynı değil. Özellikle başkanlık sistemi denilen ucube tek adam rejiminden sonra ülkede her şey rayından çıktı. İktisat biliminin hocaları önde gelen isimleri neyi yapmayın dediyse kibri yüzünden yanlıştan vazgeçmeyen Saray iktidarı onu yaptı. Sonucunda bugün 84 milyon vatandaşın yoksullukla mücadele ettiği dönem yaşanıyor. Bu saltanat dönemi elbette bitecek ve tarihe ekonomi cahili bir dönem diye geçecek."